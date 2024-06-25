الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"القصير" يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية فى9 محافظات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

دشن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية فى9 محافظات وهى: الغربية،  كفرالشيخ، البحيرة ، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، بعدد 45 مركز إرشادى، بحضور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ووكلاء الوزارة ومديرى محطات البحوث بالمحافظات المعنية، وبعض المسؤلين بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة.

المزارعون في الحقول 
وقال القصير إن الهدف من المبادرة هي تواجد الكوادر البشرية من الباحثين مع المزراعين في الحقول، كذلك تحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى تقديم الخدمات عن طريق استغلال البنية الأساسية لهذه المراكز والتجهيزات المتاحة بها وتزويدها بالخبراء الارشاديين والفنيين من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية من معاهد المحاصيل والوقاية والأمراض والارشاد والانتاج الحيواني وغيرها في مختلف المجالات الزراعية لتقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادى من خلال تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف علي المشكلات التى تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والعمل على حلها،  وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة والتقاوى المعتمدة واساليب المكافحة الحديثة للنهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والإستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج الزراعي للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة بما ينعكس على تحسين مستوي دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية للنهوض بالريف المصرى (حياة كريمة )، كما تهدف المبادرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الزراعية التي تقدمها لصغار المزارعين

حقول ارشاديه
وعقب الاجتماع تفقد وزير الزراعة بعض الحقول الإرشادية والأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية ووجه بالعمل إلى تطويرها ورفع كفاءتها.

وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز

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