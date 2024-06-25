آراء طلاب الثانوية العامة 2024 في امتحان الفرنساوي اليوم (فيديو)

رصدت "الدستور" في فيديو جديد آراء طلاب الثانوية العامة 2024 في امتحان الفرنساوي اليوم في عدد من اللجان بمختلف الجمهورية حيث تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الفرنساوي اليوم حول مستوى الامتحان ولكن كانت الغالبيه تتجه نحو ان الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.

آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الفرنساوي اليوم بشبرا

قالت إحدى الطالبات، تدعى سارة صالح إنها وجدت الامتحان جيدًا بشكل عام، وأشارت إلى أن هناك بعض الأسئلة التي كانت صعبة، وخاصة في سؤال القطعة الذي تضمن معلومات من منهج العام الماضي. وقالت سارة: "الامتحان كان جيدًا في المجمل، لكن سؤال القطعة كان صعبًا بعض الشيء لأنه يتطلب معرفة بمحتويات من السنة السابقة، وهذا كان تحديًا بالنسبة لي."

من جانبها، عبرت الطالبة سلمى وجية عن رأيها بأن الامتحان كان سهلًا وتأمل أن تكون باقي المواد بنفس المستوى، وقالت نور: "الامتحان كان في متناول الجميع، وأتمنى أن تستمر بقية الامتحانات بهذا المستوى الجيد، لقد تمكنت من الإجابة على جميع الأسئلة بسهولة وهذا أعطاني شعورًا بالارتياح خصوصا بعد امتحان اللغة العربية الذي كان به بعض المفاجأت".

اخبار امتحان الثانوية العامة 2024 اليوم

قال داليا سيد، ملاحظة بلجان الثانوية العامة بمدرسة المنيرة، بأن الامتحان مر بسلام ودون أي عقبات، مشيرة إلى أن: "الامتحان سار بشكل جيد، والحمد لله لم تكن هناك مشاكل واجهت الطلاب وهو ماجعلهم سعداء بالامتحان وانعكس ذلك على اراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الفرنساوي اليوم.

وأكدت أن امتحانات اللغة الثانية كلها مرت بشكل سلس وأن الطلاب كانوا راضين عن مستواه.

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

السبت 29 يونيو:

الفيزياء لطلاب علمي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

لطلاب علمي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا التاريخ لطلاب أدبي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

الثلاثاء 2 يوليو:

اللغة الأجنبية الأولى: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

السبت 6 يوليو:

الكيمياء لطلاب علمي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

لطلاب علمي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا الجغرافيا لطلاب أدبي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

الأربعاء 10 يوليو:

الجيولوجيا لطلاب علمي علوم: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

لطلاب علمي علوم: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة: من 9 صباحًا لـ 11 صباحًا

لطلاب علمي رياضة: من 9 صباحًا لـ 11 صباحًا علم النفس لطلاب أدبي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

السبت 13 يوليو:

التفاضل والتكامل: من 9 صباحًا لـ 11 صباحًا

الأربعاء 17 يوليو:

الأحياء لطلاب علمي علوم: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

لطلاب علمي علوم: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة: من 9 صباحًا لـ 11 صباحًا

لطلاب علمي رياضة: من 9 صباحًا لـ 11 صباحًا الفلسفة لطلاب أدبي: من 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا

السبت 20 يوليو: