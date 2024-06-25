الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء.

 

اتفاق لتحويل خط سكة حديد أبوقير لمترو كهربائى

جاء رفع الجلسة بعد أن وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم وبصفة نهائية علي  قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشئون الاقتصادية.

 

تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد

وقالت اللجنة في تقريرها، إن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبوقير، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية  ولفت "الضبع" إلي أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة البنك الآسيوي للاستثمار خط سكة حديد أبوقير مترو كهربائي

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