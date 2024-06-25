الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعوة من أمريكا وألمانيا إلى إسرائيل لوضع خطة للحياة فى غزة بعد الحرب

جريدة الدستور

عرضت قناة "الغد" الفضائية، تقريرًا لها حمل عنوان "دعوة من أمريكا وألمانيا إلى إسرائيل لوضع خطة للحياة في غزة بعد الحرب".

وأضاف تقرير قناة "الغد" الفضائية، أنه فيما يبدو أنه نظرة للوضع في غزة بعد الحرب، حيث بدأت واشنطن تحدد بعض الأطر لشكل الحياة السياسية والعامة في غزة، مشيرًا إلى أن هذا ما أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال لقائه وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأوضح التقرير أن بلينكن دعا إسرائيل لوضع خطة قوية لما بعد الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية الأمريكية تناول الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الحرب.

وأكد التقرير أن واشنطن حثت إسرائيل مرارًا على وضع خطة واقعية لحكم غزة بعد الحرب، وحذرت من أن غيابها قد يؤدي إلى الفوضى وانعدام القانون، وكذلك عودة حركة المقاومة حماس.

وأشار إلى أن الدعوات الأمريكية لوضع خطة للحياة في غزة تأتي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مرحلة القتال الضاري في غزة شارفت على نهايتها، ما يؤشر لضرورة وضع خطة للوضع، إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت عدم الاتفاق بعد مع إسرائيل على ملامح تلك المرحلة رغم اقترب إسرائيل من إنهاء عملياتها العسكرية الرئيسية في رفح.

وتابع: "وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن واشنطن متمسكة بوضع خطة بشأن من يخلف حماس في غزة، وإن الحكم الذي سيحل محلها لا بد أن يكون بقيادة فلسطينية، ويتعين وضع خطة أمنية" وصفها بالواقعية، مؤكدًا مواصلة الضغط الأمريكي لحين الوصول لبديل.

ونوه التقرير إلى أن ملف غزة بعد الحرب بات الملف الأكثر إلحاحًا من وجهة نظر الدول الغربية، فمن جانبها طالبت ألمانيا، عبر وزيرة خارجياتها أنالينا بيربوك، بأن يكون للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها دور رئيسي في حكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وتابع: "كما دعا السفير الأمريكي في إسرائيل لضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من اليوم التالي لانتهاء الحرب في القطاع"، مشددًا على الحاجة إلى إدارة مدنية للقطاع الذي دمرته الحرب.

واستكمل: "جدد السفير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة تؤيد حل الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وتضمن أمن وكرامة الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

الغد دعوة اميركا إسرائيل خطة للحياة غزة الحرب المانيا واشنطن الحياة السياسية الخارجية الامريكية إعادة الإعمار

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": 2272 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أسابيع

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع فى قطاع غزة يزداد مأساوية ولا حلول حتى الآن

أستاذ علوم سياسية: عائلات الأسرى في إسرائيل يشعرون بالضياع

القاهرة الإخبارية: شهيدان جراء قصف الاحتلال لسيارة مدنية وسط مدينة غزة

جيش الاحتلال يُنهى العمليات البرية فى كامل قطاع غزة خلال الأيام المقبلة

إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف عددًا من المنازل فى حى البرازيل جنوب رفح

القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين بعد اقتحام قرية يتما جنوب نابلس

باحث سياسى: استقالة أندرو ميلر تؤكد الخلافات الكبيرة داخل وزارة الخارجية الأمريكية

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

بلطجة وتجمهر.. طلب جديد من دفاع ضحية إمام عاشور للنيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب