الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى حميات شنتنا الحجر للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة بركة  السبع، بتفقد مستشفى حميات شنتنا الحجر بطاقة 58 سريرًا، وذلك في إطار المرور على المستشفيات والمنشآت الطبية لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافقه خلالها اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي، الدكتورة شيماء تمراز مدير المستشفى.


واطلع المحافظ على دفتر المترددين على المستشفى، وتفقد عيادات العلاج الطبيعي والإجهاد الحرارى، واستفسر عن طبيعة العمل بهما، وحث الأطقم الطبية على بذل المزيد من الجهد وتأدية الرسالة الإنسانية المكلفين بها علي أكمل وجه لرفع العبء عن كاهل المرضى والحد من آلامهم ومعاناتهم.

كما تفقد المحافظ غرف داخلي أطفال وباطنة ووحدة العناية المركزة، وأجرى حوارًا مع عدد من  المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء، وخلال تفقده قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة بالمستشفى دعمًا لهم.


كما تضمنت الجولة، تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة مدرسة الغوري للتعليم الأساسي، بتكلفة إجمالية ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، بحضور الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم،المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، وتفقد المحافظ عدد من الفصول واستمع إلى شرح تفصيلى عن أعمال التوسعة والتطوير، والتي تضمنت أنشاء جناح جديد بقوة 11 فصل دراسي ليصبح إجمالي عدد الفصول الدراسية 33 فصلًا دراسيًا.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إلى أنه جارى توريد الأثاث للجناح الجديد استعدادًا لدخوله الخدمة بداية العام الدراسي الجديد بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية  لتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة.


وأكد محافظ المنوفية مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بأرجاء المحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مستشفى شنتنا الحجر ببركة السبع الاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

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