الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأحد المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، في بيان اليوم الثلاثاء، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات، لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

المخاطبون بقانون العمل 

وأشار بيان الوزارة إلى أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

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وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة، وزير العمل، الشعب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعيًا الله أن يُعيد هذه الذكرى على مصر الغالية، بالخير، والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استثناء أعمال الامتحانات التي ستستمر في مواعيدها المحددة.

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وجاء في القرار أن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات وشركات القطاع العام، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وتتضمن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024 ما يلي:

  • الأحد، 30 يونيو 2024: بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • الإثنين، 8 يوليو 2024: بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • الثلاثاء، 23 يوليو 2024: بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
  • الإثنين، 16 أغسطس 2024: بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • الأحد، 6 أكتوبر 2024: بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

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وزارة العمل رسمية مدفوعة الأجر القطاع الخاص مديريات العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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