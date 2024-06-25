بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس مجلس الوزراء

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، سيدلي بتصريحات تليفزيونية بعد قليل.

وتعهدت الحكومة، أمام مجلس النواب، بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية. والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.