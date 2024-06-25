الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

العثور على رضيعة حديثة الولادة أسفل دار رعاية في نجع حمادي بقنا

رضيع
رضيع

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على رضيعة حديثة الولادة، ومجهولة النسب في بدروم أسفل حضانة دار رعاية الرحمة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على رضيعة حديثة الولادة أسفل حضانة دار الرحمة بدائرة مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رضا، معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين العثور على رضيعة حديثة الولادة مجهولة النسب داخل بدروم أسفل حضانة دار الرحمة للرعاية في مدينة نجع حمادي.

تم نقل الرضيعة إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة للإطمئنان على حالتها الصحية قبل تسليمها إلى دار رعاية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها

سيارة تدهس مسن

كان قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، شاب بتهمة دهس مُسن بسيارته خلال محاولة هروبه من آخرين، داخل قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع مُسن على يد آخر في قرية الحلفاية بحري التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رضا معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي  إلى مكان الواقعة وتبين مصرع حلمي ا، يبلغ من العمر 70 عامًا، دهسًا أسفل عجلات سيارة.

وأوضحت التحريات أن شاب صدمه عن طريق الخطأ عندما اعترضه آخرين بالشوم من أقارب المجني عليه لوجود خلافات بينهم وخلال محاولته الهروب منهم دهس المُسن وتُوفي.

تم ضبط الشاب والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا نجع حمادي رئيس مركز نجع حمادي أخبار قنا محافظ قنا

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