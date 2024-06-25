الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المحطات النووية": نواجه ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة خلال فصل الصيف فى يونيو

علي عبد النبي
علي عبد النبي

قال علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن انخفاض إنتاج الدولة الغاز هو من أهم أسباب تصدر أزمة زيادة تخفيف الأحمال الساعات الأخيرة الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: نحن في فصل الصيف نواجه ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، فمن غير المتوقع في شهر يونيو أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة، فضلًا عن زيادة الأحمال والتكييفات في المنازل والشركات، فأصبح الحمل ثقيلًا على الشبكة، وبالتالي زاد حمل الكهرباء 34 جيجا، ويجب أن يقابل هذا الحمل الوقود، وهو ما تحاول الدولة توفيره الآن.

وتعهدت الحكومة، أمام مجلس النواب، بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

 

مواد متعلقة

الطاهرى: ثورة 30 يونيو أعادتنا لنقطة الاتزان مرة أخرى

الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو

أحمد الطاهري: أزمة الكهرباء مركبة.. ومختلف عواصم العالم تُعاني

الطاهرى: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كبّدت الدولة الكثير

أحمد الطاهري: حالة الغضب لها مبررها والكل يعاني من انقطاع الكهرباء

مدبولى: نعمل على إنهاء أزمة الكهرباء فى أقرب وقت ممكن

النائب تيسير مطر: نقدر جهود الحكومة لكنها مطالبة بالتحدث صراحة مع المواطنين

كاتب صحفى: اجتماع مجلس الوزراء استجابة سريعة لأزمة الكهرباء الحالية

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب