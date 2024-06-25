"المحطات النووية": نواجه ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة خلال فصل الصيف فى يونيو

قال علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن انخفاض إنتاج الدولة الغاز هو من أهم أسباب تصدر أزمة زيادة تخفيف الأحمال الساعات الأخيرة الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: نحن في فصل الصيف نواجه ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، فمن غير المتوقع في شهر يونيو أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة، فضلًا عن زيادة الأحمال والتكييفات في المنازل والشركات، فأصبح الحمل ثقيلًا على الشبكة، وبالتالي زاد حمل الكهرباء 34 جيجا، ويجب أن يقابل هذا الحمل الوقود، وهو ما تحاول الدولة توفيره الآن.

وتعهدت الحكومة، أمام مجلس النواب، بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.