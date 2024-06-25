القبض على سائق تسبب في إصابة 7 أشخاص بأطفيح

ألقت قوات مباحث مركز أطفيح القبض على سائق ميكروباص متهم بالتسبب في إصابة 7 أشخاص أثناء استقلالهم سيارته عقب انقلابها، وجاري سؤال المصابين عقب امتثالهم للشفاء حيث يتواجدون بالمستشفى المركزي.

وكان قد أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في أطفيح ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي في أطفيح وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ولاذ بالفرار.