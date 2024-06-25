عاد فريق عمل مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس ونخبة كبيرة من الفنانين، لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وذلك بعد توقف التصوير خلال إجازة عيد الأضحى، تمهيدا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة أعمال الأوف سيزون لعام 2024.

نور محمود يكشف كواليس استئناف تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

من جانبه كشف الفنان نور محمود، عن كواليس تصوير مسلسل تيتا زوزو، ونشر صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل ومنهم الفنانة إسعاد يونس، والفنان حمزة العيلي، والفنان محمد كيلاني، والفنانة ندى موسى، والفنان عابد عناني، وعلق قائلا : "بسم الله توكلنا على الله.. تيتا زوزو.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو فى إطار اجتماعي، إذ تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها بطريقة سهلة ومبسطة، كما يحتوى العمل على جزء لايت كوميدي.

صناع وأبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل مكون من 30 حلقة، وبطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، عابد عناني، وإيمان يوسف، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، وكتابة محمد عبدالعزيز، ومن إخراج شيرين عادل.

الجدير بالذكر أن إسعاد يونس شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضى فى بطولة مسلسل "كامل العدد" أمام الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.