الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يوافق على اتفاق لتحويل خط سكة حديد أبوقير لمترو كهربائى

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

أهمية الاتفاق 

ولفت مجلس النواب، خلال المناقشة، إلى أهمية الاتفاق لتنفيذ الحلم الذي طال انتظاره من جانب المواطن السكندري، مما يعد بشرى سارة لهم، وسط تأكيدات حول أهمية مرور المترو بمنطقة الكيلو 21 بحى العجمى، للتيسير على أهالي هذه المنطقة. 

وأشاد النواب بالجهود التي قام بها وزير النقل والمواصلات, المهندس كامل الوزير، خلال الفترة الماضية في مجال البنية التحتية للمواصلات والطرق، وقال بعضهم: "ليت الحكومة كلها مثل كامل الوزير".

وإيضاحًا من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لماهية منطقة الكيلو 21، قال إن "النواب بالإسكندرية بتتكلم عن المنطقة 21 وهما عارفينها، وهي بنهاية العجمي، عشان النواب اللي مش من المحافظة، ونوضح الخريطة لهم".

المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد

وكان النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، قد استعرض تفاصيل الاتفاق مشيرًا إلى أنه يهدف إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية، من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبوقير، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية).

ولفت "الضبع" إلى أن الاتفاق يعمل على توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، والإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات بأن هذا المشروع الأضخم سيزيد الطاقة القصوى الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مدة الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجمهورية البنك الآسيوي خط سكة حديد أبوقير مترو كهربائي

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