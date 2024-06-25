الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غزة تخترق برامج المرشحين الفرنسيين فى الانتخابات البرلمانية

جريدة الدستور

عرضت قناة "الغد" الفضائية، تقريرًا لها حمل عنوان: "غزة تخترق برامج المرشحين الفرنسيين في الانتخابات البرلمانية".

وأضاف تقرير قناة "الغد" الفضائية، "كيف اخترقت غزة برامج المرشحين الفرنسيين في انتخابات تشريعية واستحقاقات كان من أولوياتها ملفات داخلية، على رأسها المعاشات والبيئة والتقاعد والقدرة الشرائية".

وتساءل التقرير: "كيف تحولت غزة وفلسطين لمؤشر يبني عليه المرشحون برامجهم ووعودهم ويحدد به المقترعون اتجاه تصويتهم".

وأوضح، أن ثلاث كتلٍ متسابقة نحو البرلمان ورئاسة الحكومة بثلاثة مواقف متباينة من الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أنه على نقيض اليسار تمامًا، أعلن اليمين المتطرف على لسان رئيس حزب التجمع الوطني عن موقف حاد وصادم من الملف متراجعًا عن مواقف فرنسا التاريخية من القضية.

وتابع: "أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد حاول عبثًا الإمساك بالعصى من الوسط وهو الذي أعلن في وقت سابقٍ عن أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس من التابوهات، ولكن الوقت غير مناسب لتميل عصاه يمينًا في وقت يلح الشارع على ضرورة الاعتراف".

واستكمل: "انتخابات تشرعية نعم لكن بأبعاد دولية انتخابات نيابية طاغت عليها قناعات أيديولوجية تارة وحسابات سياسية وانتخابية ضيقة تارة أخرى، وبين هذا وذاك ينتظر الشارع الفرنسي قرارات تاريخية".

غزة الانتخابات البرلمانية المرشحين الفرنسيين فلسطين الإعتراف دولة فلسطين اليمين المتطرف حزب التجمع الوطني فرنسا إيمانويل ماكرون

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