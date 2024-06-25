سيناريو 2008 يصعد بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائى فى يورو 2024

بسيناريو مشابه تماما لما حدث بين منتخبي سويسرا وألمانيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، تعادل منتخب إيطاليا مع نظيره كرواتيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية إذ تقدمت كرواتيا بهدف في الدقيقة 55 سجله اللاعب لوكا مودريتش، ونجت إيطاليا من السقوط في فخ الهزيمة بأعجوبة بهدف التعادل الذي سجله اللاعب ماتيا زاكايني في الدقيقة 90 + 8.

التعادل المثير يصعد بإيطاليا

وبهذا التعادل المثير جدا رفعت إيطاليا رصيدها إلى 4 نقاط حيث سبق أن فازت على منتخب ألبانيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى في حين تلقت هزيمة وحيدة على يد منتخب إسبانيا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية لتحافظ على مركزها في المجموعة الثانية وصيفة، وتحسم تأهلها إلى دور الـ16، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تنجح في الصعود إلى دور ثمن النهائي.

كرواتيا ترتقي إلى المركز الثالث

بينما كرواتيا ارتقت إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط حصدتهما من تعادلين حيث كان التعادل الأول مع ألبانيا إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثانية أما الخسائر، فقد تكبدت واحدة أمام إسبانيا بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية.

ليس التعادل الأول بين كرواتيا وإيطاليا

على أي حال هذا التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما ليس الأول الذي يحدث ما بين كرواتيا، وإيطاليا في دور المجموعات إذ أن هذه النتيجة تحققت بينهما من قبل في المواجهة التي كانت وحيدة، وجمعتهما في بطولة أمم أوروبا (بولندا وأوكرانيا 2012)، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

وفي هذه النسخة تمكنت إيطاليا من تجاوز دور المجموعات باحتلالها أيضا المركز الثاني، بعد أن جنت 5 نقاط من انتصار واحد تحقق على منتخب إيرلندا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لمثله مع إسبانيا، وكرواتيا في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب.

وفي دور الثمانية استطاعت أن تقصي منتخب إنجلترا بضربات ترجيحية 4 – 2 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وفي دور قبل النهائي تمكنت من الإطاحة بألمانيا حيث فازت عليها بنتيجة 2–1.

لكن في المباراة النهائية كبدتها إسبانيا خسارة ثقيلة 4 أهداف دون مقابل.

فيما فشلت كرواتيا في العبور إلى دور ربع النهائي إذ تواجدت في الترتيب الثالث بـ4 نقاط جمعتها من انتصار واحد تحقق على إيرلندا بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى، وتعادل وحيد مع إيطاليا بينما في حين تلقت هزيمة واحدة على يد إسبانيا في الجولة الثالثة.

إيطاليا تجمع 4 نقاط للمرة الثالثة

عموما حصدت إيطاليا 4 نقاط في دور المجموعات في نسختين من بطولة أمم أوروبا من قبل، فالنسخة الأولى 1996 في إنجلترا، ولم تنجح في تخطي دور المجموعات إذ احتلت المركز الثالث، بعد أن تغلبت على منتخب روسيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى، وتعادلت مع ألمانيا دون أهداف في الجولة الثالثة في حين تكبدت خسارة واحدة أمام منتخب جمهورية التشيك بنتيجة 2–1 في الجولة الثانية.

والثانية 2008 في النمسا وسويسرا لكن هذه المرة تمكنت من التأهل إلى دور ربع النهائي حيث فازت على منتخب فرنسا في الجولة الثالثة، وتعادلت مع منتخب رومانيا إيجابيا في الجولة الثانية أما الهزائم فقد تلقت واحدة على يد منتخب هولندا.

لكنها خرجت على يد إسبانيا بضربات ترجيحية 2 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل دون أهداف.

كرواتيا تحصد نقطتين لثاني مرة

على الجانب الآخر كرواتيا لم تستطع أن تجني أكثر من نقطتين في دور المجموعات مرة واحدة في السابق في نسخة 2004 في البرتغال إذ تعادلت في الجولتين الأولى، والثانية مع منتخبي سويسرا سلبيا، وفرنسا إيجابيا على التوالي في حين تكبدت خسارة أمام إنجلترا بنتيجة كبيرة 2 – 4 في الجولة الثالثة.

إذا كانت إيطاليا قد ضمنت تواجدها في دور ثمن النهائي، فإن كرواتيا حتى اللحظة لم تخرج بشكل رسمي من سباق الصعود بصفتها أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.