الثلاثاء 25 يونيو 2024
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بعد تصدرها ترند جوجل.. من هى مرام على صاحبة رقصة "حبك سفاح" مع نانسى عجرم

جريدة الدستور

تصدرت الفنانة مرام علي ترند "جوجل" ومحركات البحث، بعد ظهورها في مقطع فيديو ترقص مع الفنانة نانسي عجرم في إحدى حفلاتها الغنائية على خشبة المسرح.

وظهرت "مرام" خلال مقطع الفيديو الراقص في حفلة نانسي عجرم، بإطلالة كاچوال ارتدت فيها بنطلون چينز أزرق، ورداء علويًا قصيرًا، وشعرًا انسيابيًا منسدلًا على ظهرها.

وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن الفنانة مرام علي:

- مرام على فنانة سورية ولدت في دمشق في فبراير 1992.
- بدأت مسيرتها المهنية عام 2011 حينما اكتشفها المخرج نجدة أنزور، وقدمت أول مسلسل لها  "شيفون".
- مرام علي لها العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل عروس بيروت بأجزائه الثلاثة ومسلسل الخائن ومسلسل عنبر 6 الجزء الثاني، والجار للجار 2 واعترافات فاشونيستا، وشوق وحكم الهوى وكوما والندم ومدرسة الحب وذهاب وعودة.

كانت الفنانة نانسي عجرم أحيت حفلًا غنائيًا يوم 21 يونيو الشهر الحالي، في إسطنبول بتركيا، وهو الحفل الذي أشعلته الفنانة السورية مرام علي برقصها أمام المسرح مع نانسي على أغنية "حبك سفاح" وسط تصفيق الحضور.

https://youtube.com/shorts/QiVkTnv7buo?si=RE1oczDatzScLvd4

مرام علي نانسي عجرم تركيا

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