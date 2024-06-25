الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يكشف لـ "الدستور" أكاذيب الأفروسنتريك

الدكتور حسين عبد
الدكتور حسين عبد البصير

أثارت زيارة مجموعة ينتمون إلى حركة "الأفروسنتريك" إلى المتحف المصري بالتحرير، الكثير من الجدل بين المصريين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخلف هذا الجدل موجة واسعة من الغضب بسبب إدعاءات الأفروسنتريك، المضللة بأنهم أصل الحضارة المصرية، وأن ما بداخل المتحف من آثار مصرية، تعبر عن حضارتهم الأفريقية القديمة.

وتواصلت "الدستور" مع مدير متحف الآثار، الدكتور حسين عبد البصير، للكشف عن أكاذيب الأفروسنتريك.

من هم الأفروسنتريك؟

يقول الدكتور حسين عبد البصير، في حديث خاص لـ الدستور، إن الأفروسنتريك أو المركزية الإفريقية هي حركة فكرية وثقافية تهدف إلى إعادة النظر في تاريخ وثقافة الشعوب الأفريقية من منظور يبرز مساهماتهم الحضارية ويعيد لهم الاعتبار الذي تم تهميشه أو تحريفه في التأريخ التقليدي، مضيفًا: ومع ذلك، تواجه هذه الحركة انتقادات كثيرة، خصوصًا عندما يتم طرح أفكار تعتبرها بعض الأوساط الأكاديمية غير دقيقة أو مبالغ فيها بخصوص الحضارة المصرية القديمة. 

txt

"الأفروسنتريك".. محور العدد الجديد لمجلة مصر المحروسة

txt

باللغة الإنجليزية.. صدور كتاب "مصر الخالدة: الماضي والحاضر" لـ حسين عبد البصير

ما إدعاءات وأكاذيب الأفروسنتريك ضد الحضارة المصرية؟

يكشف الدكتور حسين عبد البصير إدعاءات وأكاذيب الأفروسنتريك ضد الحضارة المصرية، قائلًا: ادعت حركة الأفروسنتريك بالأصول الأفريقية السوداء للحضارة المصرية القديمة، وادعى بعض الأفروسنتريكيين أن المصريين القدماء كانوا بالكامل من العرق الأفريقي، وأن الحضارة المصرية هي حضارة أفريقية سوداء أصيلة. 

ويؤكد عبد البصير أن هذه الادعاءات تتجاهل الطبيعة العرقية والثقافية للمجتمع المصري القديم، حيث تشير الأدلة الأثرية إلى تفاعل مصر مع شعوب من شمال أفريقيا والشرق الأدنى، ويسعى بعض الأفروسنتريكيين في التدليل على أكاذيبهم، بأن المؤرخين الأوروبيين تعمدوا تبييض التاريخ المصري القديم والتقليل من شأن الأصول الأفريقية للحضارة المصرية. 

هل المصريين القدماء أفارقة سود؟

يوضح عبد البصير، بالدليل القاطع، أنه  بينما يمكن القول بأن هناك تحيزات في بعض الدراسات التاريخية، فإن الأدلة العلمية الحديثة، بما في ذلك دراسات الحامض النووي وتحليل الهياكل العظمية، توفر صورة أكثر وضوحًا للأصول العرقية للمصريين القدماء. 

ويضيف: يزعم بعض أنصار الأفروسنتريك أن المصريين القدماء كانوا أفارقة سود، وأن الثقافة المصرية القديمة هي جزء من التراث الأفريقي الأسود، ولكن تشير الدراسات الأثرية والأنثروبولوجية إلى مصر القديمة لم تكن متميزة بسيادة العرق الأفريقي الأسود، كما أظهرت دراسات حديثة، مثل دراسات الحامض النووي، أن المصريين القدماء كانوا مرتبطين جينيًا بشعوب شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى أكثر من ارتباطهم بشعوب أفريقيا جنوب الصحراء، وأيضًا أشارت دراسات الهياكل العظمية إلى أن المصريين القدماء كانوا متقاربين في الصفات الجسدية، مما يوضح التجانس في أصولهم العرقية.

الأفروسنتريك حسين عبد البصير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أكاذيب الأفروسنتريك الحضارة المصرية المصريين القدماء

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل|وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب