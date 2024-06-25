المتهم بالتحرش بفتاة فى المرج يكشف تفاصيل جريمته

طلبت نيابة المرج تحريات الأجهزة الأمنية حول تحرش بائع متجول بفتاة أثناء سيرها بمنطقة المرج، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وقال المتهم إنه تحرش بها لفظيًا وعندما استغاثت بالموجودين في الطريق حاول الهرب، لكن تم الإمساك به.

نشرت إحدى الفتيات مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة تعديها بالضرب على أحد الأشخاص، مستعينة بآخرين بزعم التحرش بها في أحد الشوارع بالمرج.

وكشف الفيديو أن الفتاة قالت إنه تحرش بها أثناء سيرها، ما دفعها للتعدي عليه وإحداث جرح قطعي في وجهه في منطقة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.