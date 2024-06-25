عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "الخلافات بين بايدن ونتنياهو تتزايد بسبب الحرب على غزة".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن وسائل إعلام إسرائيلية صدرت وجود تباين واختلاف في المواقف والرؤى بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى وصف لغة الخطاب بين الرئيس جو بايدن ومكتب نتنياهو بأنها حادة.

وأوضح التقرير، أن تلك الوسائل نقلت عن مسؤولين لم تسمهم أن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد كامل لمحاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشير في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ترى في تصريحات نتنياهو إضرارًا بالجهود التي يبذلها البيت الأبيض للضغط على حركة حماس.

وأكد التقرير، أن هذه التطورات تأتي لتزيد من مشاعر الإحباط والاستياء لدى بايدن وإدارته وفق ما يرى محللون في أعقاب تصريحات نتنياهو بشأن يتأخر واشنطن في تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وهو ما تنفيه واشنطن بشكل واضح جملةً وتفصيلًا.

وتابع: “وعلى الرغم من هذه الخلافات المعلنة تظل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية في إطار التحالف الاستراتيجي بين الجانبين والذي تؤكد معه الولايات المتحدة إلتزامها الكامل بأمن إسرائيل”.

واستكمل: “ويعزوا مراقبون متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب إلى طبيعتها الخاصة التي تصوغها وتقف عليها كبرى المؤسسات الرسمية في الجانبين وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والخارجية”.