الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخلافات بين بايدن ونتنياهو تتزايد بسبب الحرب على غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "الخلافات بين بايدن ونتنياهو تتزايد بسبب الحرب على غزة".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن وسائل إعلام إسرائيلية صدرت وجود تباين واختلاف في المواقف والرؤى بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى وصف لغة الخطاب بين الرئيس جو بايدن ومكتب نتنياهو بأنها حادة.

وأوضح التقرير، أن تلك الوسائل نقلت عن مسؤولين لم تسمهم أن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد كامل لمحاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشير في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ترى في تصريحات نتنياهو إضرارًا بالجهود التي يبذلها البيت الأبيض للضغط على حركة حماس.

وأكد التقرير، أن هذه التطورات تأتي لتزيد من مشاعر الإحباط والاستياء لدى بايدن وإدارته وفق ما يرى محللون في أعقاب تصريحات نتنياهو بشأن يتأخر واشنطن في تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وهو ما تنفيه واشنطن بشكل واضح جملةً وتفصيلًا.

وتابع: “وعلى الرغم من هذه الخلافات المعلنة تظل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية في إطار التحالف الاستراتيجي بين الجانبين والذي تؤكد معه الولايات المتحدة إلتزامها الكامل بأمن إسرائيل”.

واستكمل: “ويعزوا مراقبون متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب إلى طبيعتها الخاصة التي تصوغها وتقف عليها كبرى المؤسسات الرسمية في الجانبين وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والخارجية”.

القاهرة الإخبارية الحرب على غزة غزة الخلافات بايدن نتنياهو الادارة الامريكية خطة بايدن وقف إطلاق النار واشنطن حركة حماس

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": 2272 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أسابيع

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع فى قطاع غزة يزداد مأساوية ولا حلول حتى الآن

أستاذ علوم سياسية: عائلات الأسرى في إسرائيل يشعرون بالضياع

القاهرة الإخبارية: شهيدان جراء قصف الاحتلال لسيارة مدنية وسط مدينة غزة

جيش الاحتلال يُنهى العمليات البرية فى كامل قطاع غزة خلال الأيام المقبلة

إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف عددًا من المنازل فى حى البرازيل جنوب رفح

القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين بعد اقتحام قرية يتما جنوب نابلس

باحث سياسى: استقالة أندرو ميلر تؤكد الخلافات الكبيرة داخل وزارة الخارجية الأمريكية

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب