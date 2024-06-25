الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا والمصري

تنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل، الخميس المقبل 27 يونيو الجاري وتستمر حتى السبت 29 من الشهر ذاته.

وتشهد الجولة الثامنة والعشرون، أول ظهور للقطبين الأهلي والزمالك، بعد إلغاء القمة الـ128، التي كان مقررًا إقامتها اليوم الثلاثاء، لتقرر رابطة الأندية المحترفة، اعتبار المارد الأحمر، فائزًا بنتيجة 2/0.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين بدورى نايل

الخميس 27 يونيو الجاري

الجونة- مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرًا (استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

حقق مودرن فيوتشر، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

الإسماعيلي- المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

زد- طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق طلائع الجيش، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الجمعة 28 يونيو الجارى

المقاولون العرب- البنك الأهلي.. الرابعة عصرًا (ستاد الجبل الأخضر).

حقق البنك الأهلي الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

الأهلي- فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

حقق الأهلي الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2/1.

سموحة- بيراميدز.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق بيراميدز الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /0.

السبت 29 يونيو الجاري

بلدية المحلة- إنبي .. الرابعة عصرًا (استاد السويس الجديد)

حقق إنبي الفوز في مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

الزمالك- سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق الزمالك الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

الاتحاد السكندري- الداخلية.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق الاتحاد السكندري الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الاهلى دوري نايل الزمالك مواعيد مباريات الجولة الـ28 مواعيد مباريات الجولة الـ28 بدوري نايل

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