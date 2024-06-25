الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى، تجارى، فندقى، زراعى ) للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
 

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن محافظ القاهرة كان قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين  للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ ونجح ١٥٧٣٣٦ سيتم توزيعهم على مدارس القاهرة.

 

كان اعتمد اللواء خالد عبد العال تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليكون بحد أدنى ٢٣٢ درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة  ١٤٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب ٤٠ درجة.
 

وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
 

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٦٦ درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن ٢٥% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.
 

أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات ٢٥٢ درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن ٢٥% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

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