الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب "الثانوية"..نصائح للحفاظ على الترطيب في الأجواء الحارة بعد انتهاء امتحان اللغة الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع انتهاء امتجان مادة اللغة الثانية للثانوية العامة، يشعر الطلاب براحة بسبب الضغط، ويأتي هذا الشعور بالراحة في وقت تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، مما يجعل الحفاظ على النشاط والترطيب أمرًا بالغ الأهمية، لذلك تقدم "الدستور" خلال السطور التالية نصائح للطلاب حول كيفية البقاء بحالة رطبه في الأجواء الحارة.

نصائح للحفاظ على الترطيب

شرب كميات كافية من الماء

 - احرص على شرب الماء بانتظام: يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مع زيادة الكمية إذا كنت تمارس نشاطات بدنية أو تتعرض للشمس لفترات طويلة.

- استخدام الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام: احمل معك زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام لتذكير نفسك بشرب الماء بانتظام.

تناول الأطعمة الغنية بالماء

 - الفواكه والخضروات: مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، والفراولة. هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساعد في الحفاظ على الترطيب.

- الزبادي والأطعمة الرطبة: يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للترطيب بالإضافة إلى تقديم الفوائد الغذائية.

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

تجنب المشروبات الغازية والكافيين

- الابتعاد عن المشروبات الغازية: لأنها قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر التي تؤدي إلى الجفاف.

- تقليل تناول الكافيين: حيث يمكن أن يزيد من فقدان السوائل من الجسم.

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

نصائح للحفاظ على النشاط

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

- اختيار الأوقات المناسبة: قم بممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل حدة.

- الأنشطة الداخلية: مثل السباحة في الأماكن المغلقة، ممارسة التمارين في صالات الرياضة المكيفة، أو ممارسة اليوغا في المنزل.

الاستمتاع بالأنشطة الخارجية بحذر

- الظل والحماية من الشمس: ابحث عن الأنشطة التي يمكن ممارستها في الظل مثل المشي في الحدائق المظللة أو اللعب في المناطق المغطاة.

- ارتداء الملابس المناسبة: ارتدِ ملابس خفيفة وفاتحة اللون لتعكس أشعة الشمس وتحافظ على برودة الجسم.

اللغة الثانية للثانوية العامة مادة اللغة الثانية للثانوية الترطيب الماء تناول الأطعمة الغنية بالماء

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