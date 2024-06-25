الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انسحاب الزمالك.. الأهلى يستعد لمواجهة فاركو و"تراى ماتش" بين اللاعبين

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خوض لاعبيه التدريبات الجماعية اليوم استعداداته لمباراة فاركو المقرر لها مساء الجمعة ضمن ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف قبل عدة أيام على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري العام.

ويواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد إلغاء مباراة القمة عقب انسحاب الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون "تراي ماتش" على هامش المران اليوم ضمن البرنامج الفني الذي وضعه كولر بعد قرار إنسحاب الزمالك من القمة 128.

الخطيب يكلف لجنة المباريات بالتواصل مـع «تذكرتي» لتعويض جماهير الأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا. 

جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2-0.

 وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لاسيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد تلقوا خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها اليوم الثلاثاء، في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2-0.

كولر الاهلى الدوري فاركو الزمالك القمة 128

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