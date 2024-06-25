إصابة 3 طالبات بحالات إغماء خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية بالدقهلية

أصيبت 3 طالبات خلال أدائهن امتحان اللغة الأجنبية الثانيه بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالات تشنجات عصيبة وإغماءات وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية وجرى نقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الإصابات

وشهدت لجنة مدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بمدينة المنزلة إصابة طالبة داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان حيث أصيبت الطالبة مريم محمد لبيب 18 سنة بتشنجات عصبية وتم نقلها إلي مستشفى المنزلة.

وفي لجنه مدرسة السعدية الثانوية بنات بشربين، أصيبت الطالبه نفين محمد السعيد 45 سنة (لجنة منازل شربين) بأزمة قلبية وجري نقلها إلى مستشفى شربين العام.

كما أصيبت بلجنة مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين، الطالبة روان رضا أحمد فرج، 18 سنة، بحالة هبوط وتم إسعافها داخل اللجنة.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بغرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، كما تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من وصول الاسئلة وذلك في الوقت المحدد لها وإنتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات وخارجها. وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.



وصرح وكيل الوزارة أنه جرى تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة، وسرعة التدخل حال حدوث اى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.



