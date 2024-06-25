الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 طالبات بحالات إغماء خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيبت 3 طالبات خلال أدائهن امتحان اللغة الأجنبية الثانيه بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالات تشنجات عصيبة وإغماءات وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية وجرى نقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الإصابات 

وشهدت لجنة مدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بمدينة المنزلة إصابة طالبة داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان حيث أصيبت الطالبة مريم محمد لبيب 18 سنة بتشنجات عصبية وتم نقلها إلي مستشفى المنزلة.

وفي لجنه مدرسة السعدية الثانوية بنات بشربين، أصيبت الطالبه نفين محمد السعيد 45 سنة (لجنة منازل شربين) بأزمة قلبية وجري نقلها إلى مستشفى شربين العام.

كما أصيبت بلجنة مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين، الطالبة روان رضا أحمد فرج، 18 سنة، بحالة هبوط وتم إسعافها داخل اللجنة.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بغرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، كما تم  التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من وصول الاسئلة وذلك في الوقت المحدد لها وإنتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات وخارجها. وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.

وصرح وكيل الوزارة أنه جرى  تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة، وسرعة التدخل حال حدوث اى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.

 

الدقهلية تشنجات عصيبة هبوط في الدورة الدموية اللغة الأجنبية الثانية لجان امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب