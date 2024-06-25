خبير يعلق على حكم المحكمة العليا في إسرائيل بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية

علّق الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، على حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بوجوب إدخال وتجنيد طلاب المدارس الدينية (الحريديم) داخل الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تقلص من هامش المناورة لدى نتنياهو على صعيد استقلال ائتلافه الحكومي.

وأضاف أبو عرقوب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ائتلاف نتنياهو لم يزل ائتلافًا مستقرًا ولا توجد هناك مخاطر في تفكك الحكومة لسبب واضح لأن مكونات الائتلاف ترى أن البديل أسوأ بكثير من الذهاب للانتحابات مبكرة قد يفقدهم ويفاقم المخاطر والخسائر المحتملة لمكونات هذا الفريق الحاكم في إسرائيل.

وأوضح، أن نتنياهو سيبحث عن خيارات جديدة للتحايل على قرار المحكمة بخصوص فرض الخدمة الإلزامية على التيار الديني الحريدي، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة الحالية لن تؤدي إلى حل الحكومة لكنه ليس مستبعد بالكامل لأن حل الحكومة والانسحاب منها قد يجد بعده الحريديم أنفسهم خارج الحكومة المقبلة.