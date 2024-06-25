الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يكافئ 3 من عمال النظافة لتفانيهم في العمل

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ثلاثة من عمال النظافة التابعين لهيئة النظافة والتجميل ومنحهم مكافأة مالية؛ وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتواجد بالشارع خلال ساعات الذروة من الطقس شديد الحرارة. 
 

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من الإدارة العامة للمراجعة والرصد الميداني بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتواجد العمال بالقطاعات المكلفين بها وتفانيهم بالعمل. 


وجاء أسماء العمال كالآتي: (الأستاذ عادل نصر حامد من العاملين بمنطقة ملف السينما بحي الوراق، الاستاذ خالد زيان أحمد من العاملين بمحيط مستشفى الوراق المركزي، الأستاذ نبيل محمد بدر من العاملين بشارع الملك فيصل بمنطقة سهل حمزة). 

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من منظومة المتابعة الميدانية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسي يضمن فى النهاية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل. 

وقدم محافظ الجيزة شكره وتقديره لعمال النظافة على تفانيهم في العمل، مشيرًا إلى أن العامل هو من يبني الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، معربًا عن تقديره لهم ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.

محافظ الجيزة يكافأ منح مكافأة مالية هيئة نظافة الجيزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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