الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 5 حالات غش إلكترونى فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

امتحان
امتحان

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث أدى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية 1911 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 586750 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 87097 طالبًا وطالبة، واللغة الإيطالية 46585 طالب وطالبة، واللغة الإسبانية 8281 طالبًا وطالبة، واللغة الصينية 50 طالبًا وطالبة، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد عبد الرءوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

5 حالات غش إلكترونى بامتحان اللغة الثانية 

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الشرابية، وطالب آخر بلجنة بإدارة المقطم بمحافظة القاهرة، وضبط طالب بلجنة بإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية وذلك في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العبور بمحافظة القليوبية فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإيطالية) خلال قيامهم بمحاولة الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالب بواسطة كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة أثناء الغش باستخدام هاتف محمول وسماعة الأذن أثناء امتحان مادة اللغة الألمانية.

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ردود أفعال متباينة من طلاب الثانوية بحلوان حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية


وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا غدًا الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

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