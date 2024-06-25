محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد ويشدد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل







تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مجلس مدينة بورفؤاد، في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل داخل المنشآت الحكومية، رافقه خلالها العميد اسلام بهنساوي رئيس المدينة والجهات المختصة.

ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالأحياء وبورفؤاد

و بدأ محافظ بورسعيد جولته التفقدية بعقد اجتماع مع العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، ومديري الإدارات، للاطلاع على مستجدات العمل في ملفات عمل المدينة، وانتظام التواصل مع المواطنين والتأكد من سرعة الخدمات المقدمة.

وشدد محافظ بورسعيد خلال لقاءه العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، على تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الأحياء، وإزالة الإشغالات لفتح الشوارع أمام حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المستوى الحضاري اللائق والذي يتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية العملاقة التي تشهدها المدينة، وتكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء في الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين.

و تابع المحافظ سير العمل في عدد من الملفات داخل المدينة، مع التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة.

في شأن آخر شارك اللواء عادل الغضبان، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، في إطار حرص على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل الجامعة، بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وعمداء الكليات..

واستعرض المحافظ مع مجلس الجامعة، ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد مؤكدًا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية ببورسعيد.

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