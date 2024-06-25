رئيس جامعة أسيوط يفتتح غرفة سحب عينات بذل النخاع والوحدة العلاجية لبنك الدم

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، اثنتين من الوحدات المهمة، التابعتين لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بالمستشفيات الجامعية، وهما: غرفة سحب عينات بذل النخاع العظمي، التابعة لمعمل أمراض الهيموتولوجي بالقسم، والوحدة العلاجية لبنك الدم، بمستشفي الأورمان الجامعي، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية.



وتواصل مستشفيات جامعة أسيوط خطتها الموسعة من أعمال الإحلال والتجديد المستمر، وتطوير بنيتها التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وزيادة طاقتها الاستيعابية؛ لكي تتمكن من أداء رسالتها، وتوجيهها علي نحوٍ أمثل؛ لخدمة كافة مرضى صعيد مصر المترددين عليها.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعة.



الوحدة العلاجية تقدم خدمة دخول اليوم الواحد لنقل الدم والبلازما



وأوضح الدكتور المنشاوي، أن غرفة بذل النخاع، تمثل واحدة من الوحدات المتخصصة، بمعمل الهيماتولوجي بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والتي يتم خلالها فحص نخاع العظام؛ لتشخيص عدد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الدم، والورم النخاعي المتعدد، وسرطان الغدد الليمفاوية، وفقر الدم؛ للكبار، والأطفال، ويتم فحص العينات، ودراسة النتائج تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بوحدة الهيماتولوجي.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن غرفة بذل النخاع تتضمن غرفتين داخليتين؛ الأولي لسحب العينات، ومزودة بجهاز تخدير، والثانية غرقة إفاقة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية القائمة علي الوحدة، والتي تواكب على أعلى مستويات المهارة، والكفاءة؛ بما يصب في النهاية لمصلحة المرضي، والخدمات الطبية المقدمة.



وافتتح الدكتور المنشاوي؛ الوحدة العلاجية لبنك بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وذلك بالتعاون مع قسم الباطنة العامة بوحداتها المختلفة، وقسم الأمراض العصبية والنفسية، وقسم العلاج الطبيعى، وقسم الأورام، وتقدم الوحدة خدمات تخصصية عالية الجودة؛ لكافة مرضى المستشفيات الجامعية، وتتمثل في إجراء جلسات فصل البلازما العلاجي (apharesis)، وفصل مكونات الدم، مثل الصفائح الدموية، هذا بالإضافة إلي خدمة دخول اليوم الواحد؛ لنقل الدم، أو البلازما، أو إعطاء المحاليل الوريدية العلاجية.



وأثنى رئيس الجامعة على جهود قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ بوصفه الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة أسيوط، وأحد نقاط القوة البارزة بكلية الطب؛ وذلك نظرًا لما يمتلكه من معامل معتمدة على أعلى مستوى، والتي تتوافق مع أعلى المعايير، والمواصفات القياسية الدولية، فضلًا عن دوره المهم في خدمة العمل الطبي، وخدمة المجتمع، إلى جانب النشر العلمى المتميز.



شهد الافتتاح حضور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعة، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفي الرئيسي، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وبمشاركة الدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيس لشئون الجودة، ومدير بنك الدم الرئيسي، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، والدكتورة إحسان علي رئيس الإدارة المركزية لشئون الطبية والعلاجية.

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