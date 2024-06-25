وفاة طالب ثانوي قبل أدائه امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية

لقى طالب في الصف الثالث الثانوي بقرية كوم الديربي التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية مصرعه متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك قبل دخوله لجنة امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام بوصول الطالب أحمد حسنى حسنين علي، 19 سنة، مقيم في قرية كوم الديربي، جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبسؤال مرافقيه، أكدوا أن المتوفي طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيد بمدرسة شاوه الثانوية مقرر له أن يؤدي امتحان اللغة الأجنبية الثانية وعند جلوسه في المنزل ومذاكرته شعر بحالة إعياء شديد، على إثر حدوث هبوط مفاجئ.

وأكد تقرير مفتش الصحة بالكشف الطبي على المتوفى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف عضلة القلب مما تسبب في وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.