"القاهرة الإخبارية": 2272 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أسابيع

قال رمضان المطعني، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن المشهد لا يزال على حالة بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي تتوجه من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم، والذي تتحكم فيه السلطات الإسرائيلية.

وأضاف المطعني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر ترفض أي تنسيق مع إسرائيل بخصوص المعابر المختلفة إلا إذا كان التنسيق مع الأمم المتحدة التي تستلم المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود بعد التنسيق المصري، وذلك وفق المصدر رفيع المستوى الذي أشار إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دخل قرابة 2272 شاحنة مساعدات بعد التنسيق بين مصر والأمم المتحدة، ولكن اليوم لم تدخل أي شاحنات من الأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم، سوى 4 شاحنات من الغاز توجهت إلى هناك ولكن لم يأتي خبر إفراغ الحمولة حتى الآن.

وتابع أن تفريغ الشاحنة الواحدة يستغرق قرابة ساعتين ثم تتسلمها بعد ذلك الشاحنات الخاصة بالأمم المتحدة.