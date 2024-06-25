الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": 2272 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أسابيع

مساعدات
مساعدات

قال رمضان المطعني، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن المشهد لا يزال على حالة بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي تتوجه من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم، والذي تتحكم فيه السلطات الإسرائيلية.

وأضاف المطعني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر ترفض أي تنسيق مع إسرائيل بخصوص المعابر المختلفة إلا إذا كان التنسيق مع الأمم المتحدة التي تستلم المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود بعد التنسيق المصري، وذلك وفق المصدر رفيع المستوى الذي أشار إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دخل قرابة 2272 شاحنة مساعدات بعد التنسيق بين مصر والأمم المتحدة، ولكن اليوم لم تدخل أي شاحنات من الأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم، سوى 4 شاحنات من الغاز توجهت إلى هناك ولكن لم يأتي خبر إفراغ الحمولة حتى الآن.

وتابع أن تفريغ الشاحنة الواحدة يستغرق قرابة ساعتين ثم تتسلمها بعد ذلك الشاحنات الخاصة بالأمم المتحدة.

القاهرة الإخبارية معبر رفح الأراضى المصرية كرم أبو سالم مساعدات مصر

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع فى قطاع غزة يزداد مأساوية ولا حلول حتى الآن

أستاذ علوم سياسية: عائلات الأسرى في إسرائيل يشعرون بالضياع

القاهرة الإخبارية: شهيدان جراء قصف الاحتلال لسيارة مدنية وسط مدينة غزة

جيش الاحتلال يُنهى العمليات البرية فى كامل قطاع غزة خلال الأيام المقبلة

إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف عددًا من المنازل فى حى البرازيل جنوب رفح

القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين بعد اقتحام قرية يتما جنوب نابلس

باحث سياسى: استقالة أندرو ميلر تؤكد الخلافات الكبيرة داخل وزارة الخارجية الأمريكية

القاهرة الإخبارية: المجازر الإسرائيلية مستمرة على مدار اليوم بحق الفلسطينيين فى غزة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

اقفل الشباك ولا افتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب