الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

استقبل صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد مؤسسة أعمال الشرق، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمؤسسة.

كذلك تطرق الحديث إلى المشروعات المشتركة، القائمة حاليًا بين الإيبارشية البطريركية، ومؤسسة أعمال الشرق. وانتهى اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

كما ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول "القيامة وعيد الصعود".

وأكد الأب البطريرك أن القيامة لها أكثر من شكل، منه: القيامة من الصراع والخصام، وغيرها، وهي ما نعيشه كل يوم، ونتحد به مع الرب يسوع.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن الصعود هو استمرار حضور المسيح، ووجوده بداخلنا، وفي الأسرار، ثم أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وشجع غبطة أبينا البطريرك أبنائه وبناته على قراءة الكتاب المقدس بانتظام، وحضور صلاة القداس الإلهي بصفة دائمة، وممارسة الأسرار الكنسية، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين بلغ عددهم ثمانية عشر فردًا، من قبل غبطة البطريرك.

وكان قد افتتح  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فعاليات المؤتمر الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

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