الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا باسيليوس يستقبل وفدًا من رهبنة الآباء الساليزيان

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأب طوني الساليزياني، مسؤول معهد دون بوسكو، بالاسكندرية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية، والرهبنة الساليزيانية، لخدمة الإيبارشية، كما التقى نيافة المطران، والآباء الساليزيان، مجموعة خدام دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على الصلاة.

وكان قد افتتح  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فعاليات المؤتمر الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

وبدأ اليوم بالتعرف على تنبيهات المؤتمر، وتقسيم مجموعات العمل، أعقبها فقرة للتعارف المتبادل، ثم ترأس صاحب الغبطة قداس افتتاح المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية البطريركية، الذي يقام في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)".

وشارك في القداس الافتتاحي القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والقمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والشماس أشرف حمدي، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مقدمًا كلمات التهنئة للحاضرين، بمناسبة قيامة الرب يسوع، وصعوده إلى السموات، وقرب حلول الروح القدس على التلاميذ، في يوم العنصرة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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