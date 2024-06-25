الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان رحيله.. ناتشو يودع ريال مدريد برسالة مؤثرة

ناتشو
ناتشو

وجه ناتشو فيرنانديز، قائد نادي ريال مدريد، رسالة للنادي وجماهيره بعد إعلان رحيله بشكل رسمي، وإنهاء مسيرة امتدت 12 عامًا مع النادي الملكي.

وأعلن ريال مدريد منذ قليل رحيل ناتشو عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده.

وكتب ناتشو عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور: "أريد أن أخصص لكم بضع كلمات للتعبير عن كل ما أشعر به الآن أقول وداعاً لنادي حياتي، ريال مدريد، وصلت النادي في سن العاشرة، وتدربت كشخص وكلاعب، تعلمت الفوز والخسارة، والقتال والمعاناة، والاستمتاع، والعيش دائمًا بحماس وإصرار".

وأضاف: "لقد تعلمت كل ما أنا عليه اليوم. لقد أتيت للتدريب كل يوم في نفس المكان منذ ما يقرب من 25 عامًا، حيث تعلمت قيم المدريديسمو، وبذلت حياتي وأقاتل من أجل هذا الشعار الذي منحني كل شيء".

وواصل:"الأمر صعب جدًا بالنسبة لي، ولكن الآن حان الوقت للمغادرة بثقة وهدوء لأنني علمت أنني بذلت دائمًا قصارى جهدي لتمثيل هذا الشعار، داخل وخارج الملعب؛ عندما كنت طفلاً، حلمت عدة مرات باللعب في ملعبنا، سانتياجو برنابيو، واليوم أتشرف بإنهاء مسيرتي كقائد تمكن من رفع دوري أبطال أوروبا الـ15".

واستطرد: "لا توجد كلمات للتعبير عن مشاعري. لقد أردت دائمًا أن تكون المباراة النهائية كلاعب في ريال مدريد جميلة وفي القمة، ويمكنني أن أخبرك أنه من المستحيل الحصول على مباراة أفضل من هذه".

وأكمل: "لقد مرت أشهر من التفكير والتردد والشكوك، ولكن اليوم جئت لأخبركم أنني بحاجة إلى أن أعيش تجربة أخيرة ومختلفة مع عائلتي، وهذه هي اللحظة المثالية. شكرًا لك ريال مدريد على تفهمك لي".

وأنهى: "أود أن تتذكرني كلاعب شاب قدم كل شيء لناديه. شكرا لكم من أعماق قلبي، نأاكم قريباً".

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