الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من المحكمة بشأن اتهام مسلم ونور التوت بالسرقة

مسلم ونور التوت
مسلم ونور التوت

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مسلم ونور التوت وأخرين بتهمة سرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" وتحويلها إلى اغنية "أنا قلبي عايز صرمة" إلى جلسة 2 يوليو المقبل؛ لإعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

وتغيب مسلم ونور التوت مطربي المهرجانات، عن الحضور أمام المحكمة الاقتصادية في أولى جلسات الدعوى المقامة من محامي الملحن حسن دنيا، وقررت المحكمة التأجيل لحضورهم بشخصهم في الجلسة القادمة بمطلع يوليو القادم.

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وقال المحامي سامح قناوي، إنه تقدم بعدة شكاوى لنقابة الموسيقين بشأن سرقة لحن أغنية "أول حياتي يامه"، وتحويلها لأغنية "أنا قلبي عايز صرمة"، على يد مسلم ونور التوت إلا أن نقيب الموسيقين لم يتدخل في الشكاوى وأن تلك الشكاوى ليس للنقابة من اختصاص بها.

وتابع المحامي، أنه تقدم بدعوى مباشرة للمحكمة الاقتصادية اتهم فيها مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت بالإساءة للأم المصرية والقيم المصرية، وسرقة لحن أغنية "أول حياتي يامه"، وهو ما يعد تعديًا صارخًا على الأم المصرية من خلال إهانتها بتغير الكلمات إلى "أنا قلبي عايز صرمة".

مسلم ونور التوت سرقة لحن أغنية مسلم محاكمة مسلم المحكمة الاقتصادية الملحن حسن دنيا

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