الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. فتح باب التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر

رياض أطفال الأزهر
رياض أطفال الأزهر الشريف

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم للالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 31 يوليو القادم، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/tnsek/

شروط التقديم للمعاهد الأزهرية

وقرر الأزهر الشريف أن يكون التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التالية:

- لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.
- لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.
– على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة هذه البيانات.

– يلتزم كل معهد بترتيب المتقدمين وفقا للسن، ويلتزم ولي الأمر بمتابعة البوابة الإلكترونية حتى ظهور نتيجة التنسيق.
– يلتزم ولي الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.  

– في حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال {15} خمسة عشر يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.
- تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.

- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

- ينبه على المعاهد الخاصة إعلان مصروفاتها في مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أية مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

- ينبه مشددا على الجميع بعدم تحصيل أيه مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 

كما حدد الأزهر الأوراق المطلوبة لاستيفاء الملف وذلك بعد قبول تنسيق الطالب إلكترونيا حتى لا يكون هناك تعامل مسبق من قبل ولي الأمر مع إدارة المعهد وهي:

1 - أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).

2 – صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3– صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

4 - 4 صور شخصية حديثة 4×6.

5 - 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

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