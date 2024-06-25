رئيس جامعة أسيوط يفتتح استراحة دار الإقامة المتميز بالمستشفيات

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، استراحة دار الإقامة المتميز بالمستشفيات الجامعية؛ بتكلفة انشائية تتجاوز 5 ملايين جنيه، والتي تم تجهيزها خلال الأشهر الماضية، لخدمة الأطباء من جامعة أسيوط، والجامعات الأخري على مستوى الجمهورية، وأيضًا الأطباء الأجانب.



شهد افتتاح دار الإقامة المتميز، الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، ولفيف من الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية.



استراحات جديدة لخدمة الأطباء



يأتى ذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة، التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، بما تشمله من عناصر بشرية من مقدمي الخدمات الصحية، وذلك يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الهدف من تجهيز استراحة دار الإقامة المتميز هو: توفير أقصى سبل الراحة للأطباء بالمستشفيات الجامعية؛ لمساعدتهم على القيام بعملهم الطبي بصورة عاجلة وميسرة، مضيفًا أن الاستراحة تخدم أيضا؛ الأطباء المصريين من شتى محافظات الجمهورية وكذلك الأطباء الأجانب؛ الوافدين لمحافظة أسيوط لآداء بعض المهام الطبية أو الدراسية او العلمية كحضور الدورات والمؤتمرات العلمية وغيرها.



وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن تجهيز دار الإقامة بهذا المستوى الإنشائي المتميز، يعكس حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات لدعم الأطباء؛ وتوفير افضل الخدمات لهم، وذلك انطلاقًا من دورهم المحوري فى نجاح المنظومة الصحية.



وأوضح الدكتور علاء عطيه، أن الطاقة الاستيعابية للإستراحة الجديدة تبلغ ٢٣ غرفة مزدوجة، تستوعب ٤٦ فردًا، متضمنة معايير الصحة والسلامة المهنية في الإنشاء وتوفير مخارج للطوارئ.

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