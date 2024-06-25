محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات موقف بركة السبع النموذجي ومشروع سوق الجملة الجديد

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة بركة السبع بتفقد الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد بجملة استثمارات 20 مليون جنيه للارتقاء بجودة الحياة المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتابع المحافظ مستجدات الأعمال بالموقف النموذجي "المرحلة الأولى" والمقام على مساحة 2000م2، واستمع الي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع والذى يعد نقلة حضارية للأهالي والقضاء على المواقف العشوائية، حيث جارى الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي موجهًا بتسريع معدلات الأداء وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمنى المقرر وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاستغلال الأصول الغير مستغلة وتعظيم الموارد الذاتية، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة دعمًا لهم وتقديرًا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على المظهر الحضاري.

كما وجه محافظ المنوفية بتكثيف جهود رفع الإشغالات بشارع عبدالمنعم رياض ومنطقة المزلقان لتيسير حركة المركبات وإحداث سيولة مرورية أمام المواطنين والحفاظ على الشكل العام والمظهر الحضاري، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين والتواصل الفعال مع شكاوى المواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أخر مستجدات الأعمال بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والوقوف على مدى انتظام سير العمل في تلقى الطلبات من المواطنين والتسهيلات المقدمة لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة، مشددًا على تسريع معدلات الأداء بالملف.

فيما تفقد محافظ المنوفية مشروع إنشاء سوق الجملة الجديد على مساحة 700م2 وبتكلفة ما يقرب من 5 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق نموذجية جديدة بديلًا عن الأسواق العشوائية تساهم في تحسين المظهر العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذى يضم باكيات ومظلات ومبنى إداري ودورات مياه فضلًا عن تزويده بشبكة حريق وأعمال كهرباء حديثة، موجهًا بتوسعة مساحة السوق وإنشاء باكيات جديدة لاستيعاب مزيد من البائعين وتوفير فرص عمل للشباب، كما تفقد أعمال فرد طبقة السن بمدخل السوق تمهيدًا للرصف وخدمة المشروع.