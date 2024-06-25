اقفل الشباك ولا افتح الشباك

احد الاصدقاء يمتلك قطعه ارض في مكان مميز بمدينه بورسعيد امام حديقه فريال..

ولان الارض فضاء تلقي من حي الشرق انذارا بضروره تسويرها بسور من المباني بارتفاع ثلاثه امتار والا تعرض للغرامه.

بالفعل قام مالك الارض بعمل اللازم وانشأ بابا داخل السور للطوارئ وازاله المخلفات التي يلقي بها الجيران والماره كل فتره داخل الارض.

قام الحي بارسال انذار اخر للمالك بضروره استخراج بطاقه ضريبيه وسجل تجاري حيث ان الباب يعني انها مخزن وليست قطعه فضاء !!

اضطر المالك لنزع الباب وسد الفتحه بالطوب الاحمر ليصبح سورا مصمتا وينفي عن نفسه تهمه استخدام الارض كمخزن.

ذهب المالك للحي لاستخراج شهاده صلاحيه الارض للبناء.. الامر الذي يستدعي ذهاب مهندسين من الحي لمعاينه الارض وتقدير مساحتها وعرض الشارع وتحديد اقصي ارتفاع للبناء.. ذهبت اللجنه ولم تتمكن المهندسه من دخول الارض لعدم وجود باب.. احضر المالك لها سلما لكنها رفضت وطلبت تكسير فتحه من السور لتتمكن من الدخول.

في اليوم التالي قام المالك باستحضار عمال قاموا بتكسير الفتحه المطلوبه واشتري المواد اللازمه من الطوب والرمل والاسمنت وجهز البناء والمساعد لغلق الفتحه بعد تكرم مهندسه الحي باتمام المعاينه. واثناء هدم العمل لجزء من السور قام الشرطي المكلف بحراسه المنطقه بالقبض عليهم بتهمه احداث اعمال تخريبيه بالسور.. وبصعوبه بعد الاتصال بالمالك تم الافراج عنهم.

انتظر الجميع حضور المهندسه حتي الساعه الرابعه مساءا ولكي تكتمل الحبكه الدراميه للقصه لم تحضر سيادتها ولم تعتذر.

ولازالت هناك في الاحياء الكثير من القصص المحزنه المبكيه والمستمره واهمها ( فوت علينا بكره ياسيد ) وانت وحظك