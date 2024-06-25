التحقيق في تشويه وجه سائق بسبب خلافات مع خطيبته بدار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تشويه وجه سائق بسبب خلافات مع أهل خطيبته، وحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن السائق توجه إلى أهل خطيبته السابقة محاولاً التودد والاتفاق على العودة لها مرة أخرى لكنه تفاجأ برد فعل عنيف من والدها الذي هاجمه وطرده ورفض التحدث معه ليتطورالأمر بينهما لمشاجرة تدخل على أثرها نجل شقيقه الذي ألقى مياه النار على المجني عليه فأصاب وجهه بحروق.



وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول سائق مصاب بجروح وحروق في الوجه.



تم القبض على المتهمين، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة.