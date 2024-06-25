الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مسيرة 12 عامًا.. ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو رسميًا

ناتشو
ناتشو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل قائده ناتشو فيرنانديز عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده، لينهي رحلة استمرت 12 عامًا مع النادي الملكي.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن ناتشو قرر عدم الاستمرار مع ريال مدريد، في ظل وجود عروض لضمه من بعض الأندية العربية؛ وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أمس، أن ناتشو سينتقل لنادي القادسية السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله رحيل ناتشو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده مع النادي.

ولعب ناتشو 46 مباراة خلال الموسم المنقضي وصنع هدفًا واحدًا لزملائه، بواقع 3216 دقيقة مشاركات في مختلف البطولات.

وعبر النادي في بيانه عن تقديره وامتنانه لناتشو، باعتباره واحدًا من أساطير النادي.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "منذ وصوله لأكاديمية الشباب كطفل، ناتشو كان مثالًا للجميع في التطور، وقد نال الحب والتقدير والإعجاب من كل جماهير ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد منزله دائمًا".

وتمنى ريال مدريد في بيانه كل التوفيق لناتشو وعائلته في المرحلة القادمة من حياته.

مسيرة ناتشو الاحترافية مع ريال مدريد

وبدأ ناتشو مسيرته ضمن صفوف ناشئي ريال مدريد وتدرج في المراحل العمرية بالنادي وصعد من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2007، ثم انتقل لفريق C  في النادي بالصيف التالي قبل أن يصعد لفريق الأكاديمية في صيف 2009 ولعب معهم 3 مواسم قبل أن يتم تصعيده بشكل رسمي للفريق الأول بريال مدريد في صيف 2012.

ومنذ تصعيده للفريق الأول بالنادي، شارك ناتشو في 364 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق، من أصل 475 مباراة لعبها مع الفريق الاول وفريق الأكاديمية، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 10.

وحقق ناتشو مع ريال مدريد 4 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب للسوبر الإسباني، بجانب 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب للسوبر الأوروبي، و5 ألقاب لكأس العالم للأندية.

ومع منتخب إسبانيا الأول حقق بطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2023، كما فاز ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا وتحت 21 عامًا في عامي 2017، و2013 على الترتيب.

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