الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكاسب متوقعة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

نشرة dmc
نشرة dmc

قال كمال ريان، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، المقرر عقده السبت المقبل، ويستمر لمدة يومين؛ سيساهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

وتابع "ريان"، في مداخلة هاتفية مع "نشرة dmc" والمُذاعة على فضائية "دي إم سي"، كما سيساهم لمؤتمر في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، حيث استعرض اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم، موقف عدد من صفقات المشوعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم وشباكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشوعة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغار والبيئة.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجلس الوزراء نشرة dmc السبت مصطفى مدبولى دي ام سي

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