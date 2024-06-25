الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستندات تدين البلوجر أماني السورية

البلوجر أماني السورية
البلوجر أماني السورية

بدأت محكمة القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة البلوجر أماني السورية لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى فاضح بغرض زيادة الأرباح.

وقدم مقيم الدعوى ضد أماني السورية مستندات لهيئة للمحكمة تدين المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتغيبت البلوجر أماني السورية عن حضور أولى جلسات محاكمتها في محكمة التجمع الخامس.

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بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية بتهمة الاتجار في البشر

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25 يونيو.. بدء محاكمة البلوجر "أماني السورية"

وكان محامي بالنقض قد تقدم ببلاغ ضد إحدى البلوجرز ذات الجنسية السورية وتظهر على المنصات المختلفة لتنشر فسادها وهي تقيم على أرض مصر بشكل غير شرعي لتقوم بارتكاب جرائم معلوماتية متعدده منها التحايل الإلكتروني والتشهير والاتجار بالبشر وإساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك لأهداف تتعلق بالرغبة في زياده عدد المتابعين وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.

وقال مقدم البلاغ إن البلوجر أماني السورية والتي لها صولات وجوالات في إساءة استعمال الإنترنت وكانت البلاغات المقدمة ضد البلوجر والتي لها كنية باسم (أماني الحلبية) وهي بإقامتها غير الشرعية على أرض مصر، لتبث فيديوهات تمثل جرائم معلوماتية متعدده تخالف القانون رقم 175 لسنه 2018  منها الابتزاز والتشهير والتحايل الالكتروني وانتهاك حرمه الحياة الخاصة وهي جرائم تصل فيها العقوبات الى خمس سنوات وغرامه 300 ألف جنيه.       

البلوجر أماني السورية محكمة القاهرة الجديدة أماني السورية مواقع التواصل الاجتماعي الاتجار بالبشر

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