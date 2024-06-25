الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فتح القيد.. 10 مستندات مطلوبة لعضوية نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

حصلت “الدستور” على نسخة من ملف طلب القيد الجديد بنقابة المحامين بعد استئناف فتح القيد اليوم.

وجاءت الأوراق المطلوبة تقديمها من صاحب الطلب شخصيا:

۱- شهادة النجاح في الليسانس (لا يتم قبول إفادة).

- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على الالتحاق بكلية الحقوق.

- شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

٤ ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

ه - شهادة ميلاد كمبيوتر.

٦. صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة

۷ - شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون على درجة قيد استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية.

٨. شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد) من وحدة تأمين النادي النهري بالمعادي.

٩ - عدد ٤ صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي بعد
مطالعة الأصل.

١٠- إيصال من النقابة بسداد رسم القيد من إدارة التحصيل

 


 

txt

ضوابط جديدة للقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين

txt

فتح باب القيد فى نقابة المحامين 25 يونيو الجاري

تطبيق قرار إعادة فتح القيد بجدول العام بنقابة المحامين

وأعلن محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، بدء تطبيق قرار إعادة فتح القيد بجدول العام بنقابة المحامين، حيث يمكن الحصول على ملف القيد من النادي النهري للمحامين وكذلك من الفرعيات.

وكشف كركاب، عن محتويات ملف القيد الجديد لطالبي القيد بنقابة المحامين والمقرر سحبة اليوم من النادى النهرى للمحامين بالمعادى، مع
اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد لقيد الجدول العام بنقابة المحامين.

واضاف: حيث يتم سحب ملف من النقابة العامة بمبلغ ١٥٠٠ جنيه وتطبيق الكشف الطبي في مصلحة  الطب الشرعي

واكمل: يلي ذلك ارسال مصلحة  الطب الشرعي نتيجة الكشف الطبي مباشرة للنقابه وبعدها يتم اخطار المتقدم من النقابه بموعد للمقابله الشخصيه بالنقابة.

ولفت: اذا تم اجتياز مرحلة  الكشف الطبي والمقابلة الشخصية يتم سداد الرسم الجديد حوالي ٤٠٠٠ جنيه وبعدها يتم تحديد جلسة حلف اليمين.

وجاءت عملية ايقاف القيد منذ ٤ شهور تقريبا في ضوء ما تم رصده من مشكلات عديدة في ملف القيد وصلت في بعض الحالات إلى تزوير شهادات القيد وتقاضى عمولات وفساد، ما دفع النقيب العام حرصا على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، على العمل على ضبط الملف.

وتم الحرص في منظومة القيد الجديدة على منع أي منافذ للفساد والتزوير، كما كان يحدث في السابق، كما تتضمن تنسيقا كاملا مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في سبيل ذلك.

حيث تم استحداث ملف مؤمن يمنع أي تزوير، كما تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم في شأن الاطلاع ومراجعة شهادتي الثانونية العامة وليسانس الحقوق، وأيضا تم تغيير الرسوم الخاصة بالقيد في الجداول.

نقابة المحامين المحامين فتح القيد ملف القيد إيقاف القيد

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

اقفل الشباك ولا افتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب