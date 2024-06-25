تعليم مطروح: أجواء هادئة وإجراءات أمنية محكمة خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة أن امتحانات اليوم الثاني سارت بأربعة عشر لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة وسط أجواء انضباطية هادئة وإجراءات أمنية محكمة وجدية والتزام من كافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

_انضباط العملية الامتحانية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الطلاب أدوا اليوم الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط مشيرًا أن التواصل يتم بصورة فورية مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير الامتحان والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات فورًا.

_تأمين صناديق الأسئلة



وتابع شحاته فجر اليوم الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلي اللجان الامتحانية حيث تابع الإجراءات التنسيقية مع مديرية أمن مطروح والمتعلقة بتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات.

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، والتي بدأت يوم ١٠ يونيو الجارى، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

_رفع درجة الاستعداد

وجه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.