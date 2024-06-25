الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم مطروح: أجواء هادئة وإجراءات أمنية محكمة خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة أن امتحانات اليوم الثاني سارت بأربعة عشر لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة وسط أجواء انضباطية هادئة وإجراءات أمنية محكمة وجدية والتزام من كافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

_انضباط العملية الامتحانية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الطلاب أدوا اليوم الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط مشيرًا أن التواصل يتم بصورة فورية مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير الامتحان والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات فورًا.

 

_تأمين صناديق الأسئلة


وتابع شحاته فجر اليوم الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلي اللجان الامتحانية حيث تابع الإجراءات التنسيقية مع مديرية أمن مطروح والمتعلقة بتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات.

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، والتي بدأت يوم ١٠ يونيو الجارى، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

_رفع درجة الاستعداد

وجه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

غرفه العمليات الرئيسية وكيل تعليم مطروح ١٤ لجنة امتحانية مطروح تعليم مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب