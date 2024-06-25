الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، بدء تطبيق قرار إعادة فتح القيد بجدول العام بالنقابة، حيث يمكن الحصول على ملف القيد من النادي النهري للمحامين وكذلك من الفرعيات.

وكشف كركاب، عن محتويات ملف القيد الجديد لطالبي القيد بنقابة المحامين والمقرر سحبة اليوم من النادى النهرى للمحامين بالمعادى، مع اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد لقيد الجدول العام بنقابة المحامين.

وأضاف: حيث يتم سحب ملف من النقابة العامة بمبلغ ١٥٠٠ جنيه وتطبيق الكشف الطبي في مصلحة  الطب الشرعي.

واكمل: يلي ذلك ارسال مصلحة  الطب الشرعي نتيجة الكشف الطبي مباشرة للنقابه وبعدها يتم اخطار المتقدم من النقابه بموعد للمقابله الشخصيه بالنقابة.

ولفت: إذا تم اجتياز مرحلة  الكشف الطبي والمقابلة الشخصية يتم سداد الرسم الجديد حوالي ٤٠٠٠ جنيه وبعدها يتم تحديد جلسة حلف اليمين.

 

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ضوابط جديدة للقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين

 

 

وجاءت عملية إيقاف القيد منذ ٤ شهور تقريبا في ضوء ما تم رصده من مشكلات عديدة في ملف القيد وصلت في بعض الحالات إلى تزوير شهادات القيد وتقاضى عمولات وفساد، ما دفع النقيب العام حرصا على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، على العمل على ضبط الملف.

وتم الحرص في منظومة القيد الجديدة على منع أي منافذ للفساد والتزوير، كما كان يحدث في السابق، كما تتضمن تنسيقا كاملا مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في سبيل ذلك.

حيث سيكون هناك ملف مؤمن يمنع أي تزوير، كما تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم في شأن الاطلاع ومراجعة شهادتي الثانونية العامة وليسانس الحقوق، وأيضا تم تغيير الرسوم الخاصة بالقيد في الجداول.

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