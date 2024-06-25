مسؤول إسرائيلي يعلن تطبيق خطة جيش الاحتلال بشأن غزة وإيجاد بدائل لحماس

صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الثلاثاء، بأنه خلال الأيام المقبلة سيتم تطبيق خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة، لإيجاد بدائل لحركة حماس.

جاء تصريحات "هنغبي" خلال حلقة نقاش في مؤتمر هرتسليا في جامعة رايخمان، حيث تلقى صيحات الاستهجان من الجمهور قبل بدء كلمته، وهتف المتظاهرون قائلون "كيف أنت هنا وفي غزة 120 محتجزا؟ أصواتهم لم تسمع، وعائلاتهم تحطمت"؟.

وقال هنغبي إن الوقت ليس في صالح المحتجزين، مشيرا إلى أن هناك ضغوط هائلة تمارس على قطر للضغط على حماس.

وأشار الوزير المتطرف إلى أن القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا، وهدف إعادة المحتجزين لا يزيد أهمية عن باقي أهداف الحرب، والحكومة ملتزمة بإعادتهم في أقرب وقت ممكن، علي حد قوله.

لا يمكن القضاء علي حماس كفكرة

وأكد هنغبي على تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس كفكرة، لافتا إلى أن البديل عن حكم حركة حماس سيكون قيادات محلية تكون قادرة على العيش إلى جانب إسرائيل.

وتابع، "على الولايات المتحدة ودول عربية قيادة مسار اليوم التالي لحكم حماس، لا أعرف دولة عربية واحدة من دول السلام تريد نجاة حركة حماس".

وأوضح هنغبي أنه تم عرض فكرة على الأمريكيين عن إمكانية وجود الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية معتدلة، لتحكم غزة في اليوم التالي.

وحول التوترات في الشمال قال هنغبي، "سنعطي فرصة في الأسابيع الطويلة المقبلة لجهود التوصل إلى اتفاق على جبهة الشمال، ونفضل الحل الدبلوماسي".

وسبق، وقالت حركة حماس إن المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هى تأكيد من حكومة الصهاينة على استمرارها في تحدي كل القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر بحقهم.، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.