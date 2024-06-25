الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول إسرائيلي يعلن تطبيق خطة جيش الاحتلال بشأن غزة وإيجاد بدائل لحماس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الثلاثاء، بأنه خلال الأيام المقبلة سيتم تطبيق خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة، لإيجاد بدائل لحركة حماس.

جاء تصريحات "هنغبي" خلال حلقة نقاش في مؤتمر هرتسليا في جامعة رايخمان، حيث تلقى صيحات الاستهجان من الجمهور قبل بدء كلمته، وهتف المتظاهرون قائلون "كيف أنت هنا وفي غزة 120 محتجزا؟ أصواتهم لم تسمع، وعائلاتهم تحطمت"؟.

txt

حماس: جادون فى التوصل لصفقة رغم تعنت نتنياهو المستمر

وقال هنغبي إن الوقت ليس في صالح المحتجزين، مشيرا إلى أن هناك ضغوط هائلة تمارس على قطر للضغط على حماس.

وأشار الوزير المتطرف إلى أن القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا، وهدف إعادة المحتجزين لا يزيد أهمية عن باقي أهداف الحرب، والحكومة ملتزمة بإعادتهم في أقرب وقت ممكن، علي حد قوله.

لا يمكن القضاء علي حماس كفكرة

وأكد هنغبي على تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس كفكرة، لافتا إلى أن البديل عن حكم حركة حماس سيكون قيادات محلية تكون قادرة على العيش إلى جانب إسرائيل.

وتابع، "على الولايات المتحدة ودول عربية قيادة مسار اليوم التالي لحكم حماس، لا أعرف دولة عربية واحدة من دول السلام تريد نجاة حركة حماس".

وأوضح هنغبي أنه تم عرض فكرة على الأمريكيين عن إمكانية وجود الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية معتدلة، لتحكم غزة في اليوم التالي.

وحول التوترات في الشمال قال هنغبي، "سنعطي فرصة في الأسابيع الطويلة المقبلة لجهود التوصل إلى اتفاق على جبهة الشمال، ونفضل الحل الدبلوماسي".

وسبق، وقالت حركة حماس إن المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هى تأكيد من حكومة الصهاينة على استمرارها في تحدي كل القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر بحقهم.، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

txt

حماس: جادون فى التوصل لصفقة رغم تعنت نتنياهو المستمر

غزة حماس المحتجزين قطر الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب