الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد رمضان يقبل تحدى صلاح.. صورة الصيف بدون فلتر

محمد رمضان وسط العمال
محمد رمضان وسط العمال فى الساحل

حرص النجم محمد رمضان، على قبول تحدي محمد صلاح نجم المنتخب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدون فلتر.

محمد رمضان يقبل تحدى محمد صلاح | صورة الصيف بدون فلتر 

وظهر محمد رمضان يقف وسط مجموعة من العمال على أحد شواطئ الساحل الشمالي وعلق على الصورة قائلا : "مفيش أحسن من العمال الأبطال الشقيانين أشاركك معاهم التحدي يا أبو صلاح".

وكان قد نشر محمد صلاح، صورة له على أحد الشواطئ الساحلية، وعلق عليها قائلا : "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من النجم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد، للمشاركة فى التحدي.

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد رمضان عن غيابه عن موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما غاب عن موسم دراما 2024، مما أثار غضب جمهوره الذين ينتظرون أحدث أعماله الفنية خاصة وأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

جولة حفلات محمد رمضان الغنائية 

وعلى الصعيد الغنائي يجهز محمد رمضان، الفترة الحالية لإقامة العديد من الحفلات الغنائية، خلال الأيام المقبلة، في عدد من الدول الأوربية والعربية في جولات ممتدة في بلدان عديدة، ضمن حفلات موسم الصيف، إذ يستعد للسفر إلى الرباط، ليسدل الستار على فعاليات مهرجان موازين، من خلال إحياء حفل الختام على مسرح النهضة، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري رفقة فرقته.

كما يحيي محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما على أحد المسارح الكبرى في لبنان، يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل.

ويجهز رمضان، لبرنامج فني مميز، لتقديمه لجمهوره خلال الحفلات، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور، منها "مافيا، هنرقص، خمسة خمسة، نمبر وان، تطبطب" وغيرها.

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