الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أسعار إيجار الألعاب الشاطئية في مصر

شواطئ مصر
شواطئ مصر

تعد الألعاب الشاطئية من الأنشطة الترفيهية التي تجذب الكثير من السائحين والمصريين خلال فصل الصيف، تشمل هذه الألعاب الجيت سكي، الباراسيلينج، ركوب القوارب، وغيرها من الأنشطة المائية الممتعة، وخلال السطور التالية يتناول "الدستور" متوسط أسعار بعض من أبرز الألعاب الشاطئية في مصر.

الجيت سكي (Jet Ski)

الجيت سكي هو واحد من أكثر الألعاب الشاطئية شعبية في مصر والساحل الشمالي، تتفاوت أسعار تأجيره بناءً على الموقع ومدى حداثة الجهاز.

- شرم الشيخ: تتراوح الأسعار بين 400 إلى 700 جنيه مصري لمدة 15-30 دقيقة.

- الغردقة: تتراوح الأسعار بين 350 إلى 600 جنيه مصري لمدة 15-30 دقيقة.

- العين السخنة: تتراوح الأسعار بين 300 إلى 500 جنيه مصري لمدة 15-30 دقيقة.

- الساحل الشمالي: تتراوح الأسعار بين 450 إلى 800 جنيه مصري لمدة 15-30 دقيقة.

الباراسيلينج (Parasailing)

الباراسيلينج تجربة مثيرة تتيح للمشاركين الطيران فوق الماء باستخدام مظلة مربوطة بقارب سريع.

- شرم الشيخ: تتراوح الأسعار بين 600 إلى 1000 جنيه مصري للفرد لمدة 10-15 دقيقة.

- الغردقة: تتراوح الأسعار بين 500 إلى 900 جنيه مصري للفرد لمدة 10-15 دقيقة.

- العين السخنة: تتراوح الأسعار بين 450 إلى 800 جنيه مصري للفرد لمدة 10-15 دقيقة.

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ركوب القوارب  (Glass Bottom Boat)

ركوب القوارب الزجاجية يتيح رؤية الحياة البحرية والشعاب المرجانية دون الحاجة للغطس.

- شرم الشيخ: تتراوح الأسعار بين300  إلى 500 جنيه مصري للشخص لمدة 1-2 ساعة.

- الغردقة: تتراوح الأسعار بين 400 إلى 900 جنيه مصري للشخص لمدة 1-2 ساعة.

ركوب الأمواج (Windsurfing)

ركوب الأمواج يجمع بين رياضة التجديف والإبحار، وهو نشاط ممتع في الأجواء الصيفية.

- شرم الشيخ: تتراوح الأسعار بين 400 إلى 700 جنيه مصري للساعة.

- الغردقة: تتراوح الأسعار بين 350 إلى 650 جنيه مصري للساعة.

- العين السخنة: تتراوح الأسعار بين 300 إلى 600 جنيه مصري للساعة.

الغطس والسنوركلينج (Snorkeling and Diving)

تعتبر مصر من أفضل الأماكن لممارسة الغطس والسنوركلينج بفضل شعابها المرجانية الخلابة.

- شرم الشيخ: تتراوح الأسعار بين 600 إلى 1200 جنيه مصري للغطس بجهاز التنفس لمدة 1-2 ساعة، و200 إلى 400 جنيه مصري للسنوركلينغ لمدة ساعة.

- الغردقة: تتراوح الأسعار بين 500 إلى 1100 جنيه مصري للغطس بجهاز التنفس لمدة 1-2 ساعة، و150 إلى 350 جنيه مصري للسنوركلينغ لمدة ساعة.

- العين السخنة: تتراوح الأسعار بين 400 إلى 1000 جنيه مصري للغطس بجهاز التنفس لمدة 1-2 ساعة، و100 إلى 300 جنيه مصري للسنوركلينغ لمدة ساعة.

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