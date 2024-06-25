الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة الكهرباء تضرب ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكرواتيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد دول أوروبية عدة أزمات كهرباء غير مسبوقة مما أدى إلى تعطيل الأعمال وإغلاق إشارات المرور وترك الناس يتصببون عرقا دون تكييف الهواء، وسط موجة الحر في أوائل الصيف، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية بسبب تغيرات المناخ.

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أزمة الكهرباء تضرب دول البلقان

ووفقًا للتقارير الغربية، فقد تعرضت منطقة البلقان في جنوب شرق أوروبا لانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، في مطلع الأسبوع مما أثر على ملايين السكان في خضم موجة حر مبكرة تجتاح جنوب أوروبا.

وقالت رابطة مشغلي شبكات الطاقة الأوروبية Entso-E، إن البلدان المتضررة من  انقطاع التيار الكهربائي هي ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومعظم ساحل كرواتيا.

وقالت سلطات الجبل الأسود إن انقطاع التيار الكهربائي في نظام توزيع الطاقة في البلاد ترك البلاد بأكملها تقريبا دون كهرباء، في حين تم الإبلاغ عن مشاكل مماثلة في الجزء الساحلي من كرواتيا والبوسنة وألبانيا.

ووصفت ندى بافيسيفيتش، المتحدثة باسم شركة توزيع الطاقة الحكومية في الجبل الأسود، الانقطاع بأنه "اضطراب ذو أبعاد إقليمية"، وقالت إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث.

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وقالت شركة الكهرباء الحكومية في البوسنة إن الانقطاع نتج عن مشاكل في خط توزيع إقليمي، بينما قالت شركة الكهرباء الحكومية في ألبانيا إن "الحرارة الشديدة" هي سبب المشكلة.

وتشترك الجبل الأسود وكرواتيا وألبانيا في ساحل البحر الأدرياتيكي ولا تزال شبكات الكهرباء في المنطقة متصلة ببعضها بعد عقود من حروب البلقان في التسعينيات.

وفي العاصمة البوسنية سراييفو، تسبب الانقطاع أيضًا في اختناقات مرورية، حيث توقفت عربات الترام وعدم تشغيل إشارات المرور وتم الإبلاغ عن حالة اختناق مماثلة في ميناء سبليت على البحر الأدرياتيكي.

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