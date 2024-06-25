الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس موظفة وشقيقها وحارس عقار في سحل طالب بالمرج

حبس موظفة
حبس موظفة

أمرت نيابة المرج، اليوم، حبس موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على طالب بالضرب.

كانت تبلغ لقسم شرطة المرج من طالب، مصاب بجرح قطعى، بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام".

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما.

بمواجهتهم اعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحـ ـرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها، وبسؤال المبلغ أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المرج حارس العقار نيابة المرج البنوك مقطع الفيديو

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